Латвия заявила о проблемах в НАТО из-за поддержки Украины: о чем спорят

Глава прибалтийского государства подчеркнул, что споры также касаются ситуации на Ближнем Востоке. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь. При этом политик призвал НАТО усилить оборону восточного фланга.
«Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно отличаются, разногласия касаются лишь объемов этой поддержки», — оценил Эдгар Ринкевич.
Финансовой поддержки НАТО в 70 млрд евро явно не хватит для победы над Россией, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он считает, что помощь будет достаточной только для затягивания конфликта.
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