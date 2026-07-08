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Латвия заявила о проблемах в НАТО из-за поддержки Украины: о чем спорят

Президент Латвии Ринкевич рассказал о разногласиях внутри НАТО по помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Латвийское руководство сообщило о разногласиях среди стран-членов НАТО на фоне решения вопроса о выделении помощи Украине. Государства активно обсуждают эту тему на саммите альянса в Анкаре. О разногласиях по вопросу Киева рассказал президент Латвии Эдгар Ринкевич в комментарии Al-Jazeera.

Глава прибалтийского государства подчеркнул, что споры также касаются ситуации на Ближнем Востоке. Он не уточнил, о чем конкретно идет речь. При этом политик призвал НАТО усилить оборону восточного фланга.

«Я не считаю, что позиции стран альянса касательно поддержки Украины значительно отличаются, разногласия касаются лишь объемов этой поддержки», — оценил Эдгар Ринкевич.

Финансовой поддержки НАТО в 70 млрд евро явно не хватит для победы над Россией, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он считает, что помощь будет достаточной только для затягивания конфликта.

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