8 июля в календаре: Дeнь ceмьи, любви и вepнocти и дeнь БAМoвцa

Какой сегодня праздник.
День семьи, любви и верности День общения со вселенной День обнаруженных заначек День зенитных ракетных войск ВКС РФ День «Снова стань ребёнком» День БАМовца Всемирный день борьбы с аллергией Всемирный день разоблачений День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских День памяти преподобного Далмата Исетского.
Именины.
Василий, Давид, Денис, Евфросиния, Константин, Никон, Петр, Семен, Феврония, Фёдор.
Феврония Русальница.
Святых Петра и Февронию Муромских почитают в народе как покровителей семейного очага, хранителей супружеской любви. По легенде, будущий муромский князь Петр заболел проказой, от которой нигде не мог найти излечения. Однажды он увидел сон о том, что помочь ему сможет крестьянка Феврония из Рязанской земли. Девушку разыскали, и Петр дал обещание, что женится на ней, избавившись от болезни. Но не сдержал слово. Болезнь возобновилась, и только после того как Феврония вновь вылечила Петра, он, наконец, исполнил обещанное — и никогда об этом не пожалел.
Петр наследовал княжение после своего брата, но муромские бояре не хотели видеть своей правительницей бывшую крестьянку и велели молодому князю либо отказаться от жены, либо покинуть город. Тогда Петр и Феврония отплыли из Мурома по Оке. В городе же началась смута: люди требовали вернуть княжескую пару на престол. Желание народа было исполнено.
Супруги жили вместе долго и счастливо, а под старость лет приняли монашеский постриг и стали молить Бога о том, чтобы умереть в один день. Так и случилось. Петр и Феврония завещали похоронить их в одном гробу, но их просьбу не выполнили, сочтя ее непристойной для людей монашеского звания. Но, несмотря на то, что тела мужа и жены положили в разных обителях, на следующий день они оказались вместе.
Церковь канонизировала Петра и Февронию в 1541 году. С тех пор на Руси было принято молиться этой паре святых о благополучии в семье и просить у них благословения на свадьбу.
С супружеством были связаны и некоторые приметы этого дня. Например, считалось, что если купец на Петра и Февронию отработает весь день в лавке бок о бок с женой, это принесет его семье достаток.
Другие приметы, более приземленные, касались погоды и сенокоса, который начинался как раз в это время. Люди подмечали: если свиньи и мыши начинают есть сено — покос будет худой; об этом же свидетельствовало обилие кашки на лугах. Наблюдали и за рассадой: если она хорошо пьет поливку — дни сенокоса будут сухими, если же не вбирает воду — влажными.
С Петра и Февронии ждали еще сорок жарких дней. «После Ивана не надо жупана», — говорили по этому поводу крестьяне (день Ивана Купалы празднуется накануне).
Февронию поминали иногда и отдельно от Петра, называя Русальницей. Существовало поверье, что с этого дня русалки начинают водить хороводы. Поэтому при купании нужно было быть осторожным, чтобы речная дева не утащила на дно.
События.
52 до н.э. — Юлий Цезарь установил контроль над территорией Лютеции (нынешнего Парижа).
1497 год — экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон.
1709 год — русская армия Петра I разбила шведскую армию Карла XII в Полтавском сражении.
1819 год — в Петербурге торжественно заложен Исаакиевский собор.
1922 год — в СССР впервые в мире применена авиация для борьбы с вредителями сельского хозяйства.
1944 год — в СССР введено почётное звание «Мать-героиня».
1974 год — началось строительство Байкало-Амурской магистрали.
1977 год — катастрофа самолёта Ан-24 у Сухумского аэропорта, погибли 6 человек.
1990 год — финал чемпионата мира по футболу 1990: в Риме сборная ФРГ обыграла сборную Аргентины со счётом 1:0.
1994 год — в связи со смертью Ким Ир Сена упразднена должность президента КНДР и учреждена должность Великого руководителя КНДР для действующего лидера Ким Чен Ира.
2008 год — Чехия стала 18-м членом Европейского космического агентства.
2011 год — состоялся последний старт американского шаттла «Атлантис» по программе «Space Shuttle».
2014 год — в полуфинале чемпионата мира в Бразилии сборная Германии разгромила сборную Бразилии со счётом 7:1.
2022 год — в Японии во время предвыборного выступления убит бывший премьер-министр Синдзо Абэ.
В этот день родились.
Жан де Лафонтен (1621 — 1695 г.), французский литератор и баснописец.
Фердинанд Цеппелин (1838 — 1917 г.), немецкий конструктор дирижаблей, генерал.
Джон Рокфеллер (1839 — 1937 г.), американский миллиардер, основатель клана Рокфеллеров.
Николай Бенардос (1842 — 1905 г.), русский изобретатель.
Артур Эванс (1851 — 1941 г.), британский историк и археолог, открыватель Минойской цивилизации.
Николай Поликарпов (1892 — 1944 г.), советский авиаконструктор.
Фриц Перлз (1893 — 1970 г.), немецкий врач-психиатр, психотерапевт, основатель гештальт-терапии.
Петр Капица (1894 — 1984 г.), советский физик, Нобелевский лауреат.
Игорь Тамм (1895 — 1971 г.), советский физик, Нобелевский лауреат.
Нельсон Рокфеллер (1908 — 1979 г.), американский политик и банкир.
Николай Крюков (1915 — 1993 г.), советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
Андрей Мягков (1938 — 2021 г.), советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Константин Райкин (1950 г.), советский и российский актер театра и кино, режиссер, профессор, Народный артист России.
Анжелика Хьюстон (1951 г.), американская актриса и режиссер, обладательница премии «Оскар».
Дмитрий Певцов (1963 г.), советский и российский актер театра и кино, певец, педагог, Народный артист России.
Жанна Фриске (1974 — 2015 г.), российская эстрадная певица, телеведущая, актриса.
Народные приметы.
Дождь пошел — будет много меда. Северный ветер подул — к ясным денькам. Восточный ветер — к дождю. С этого дня ожидается ещё 40 жарких дней. Летний обложной дождь резко меняет силу — к улучшению погоды. Вихрь идет в тихую погоду столбом — к вёдру. Яркая радуга висит над водными просторами — к дождю. Утренние дожди обычно короткие. Если сперва подует тепляк, а потом пойдет дождь с холодным ветром — будет град. Устойчивый восточный ветер (несколько дней подряд) — к засухе. На горизонте появились перистые облака и расположены они слева от человека, стоящего лицом к направлению ветра, — хорошая погода скорее всего сохранится, а если и начнутся дожди, то продлятся совсем недолго. Рассада пьет поливку — сухой сенокос, а не вбирает — мокрый. Жара в этот день — 40 дней продлится засушливая погода. День сухой и жаркий — летом будет мало грибов. Свиньи едят сено — к плохому урожаю кормовой травы. На сеновале завелись мыши — будет мало сена. Вода при поливе быстро впитывается в землю — к хорошему сенокосу. Много клевера — к дождливому июлю. Если одинокая девушка бросит в воду красную ленту — вскоре у нее появится ухажер. Привороты, сделанные в этот день, будут самыми сильными. У святых Петра и Февронии в этот день принято просить супружеского счастья, одинокие люди молятся о встрече со второй половинкой. Если муж или жена подарили вам в этот день изделие из горного хрусталя или изумруда — никогда не расставайтесь с ним. Это очень мощный талисман! Если супруги в этот день вместе занимаются одним и тем же делом — весь свой век они не будут знать горя. Если 8 июля войти в реку или озеро, не перекрестившись — русалки могут на дно затянуть.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.