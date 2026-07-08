8 июля в календаре: Дeнь ceмьи, любви и вepнocти и дeнь БAМoвцa

Дождь пошел — будет много меда. Северный ветер подул — к ясным денькам. Восточный ветер — к дождю. С этого дня ожидается ещё 40 жарких дней. Летний обложной дождь резко меняет силу — к улучшению погоды. Вихрь идет в тихую погоду столбом — к вёдру. Яркая радуга висит над водными просторами — к дождю. Утренние дожди обычно короткие. Если сперва подует тепляк, а потом пойдет дождь с холодным ветром — будет град. Устойчивый восточный ветер (несколько дней подряд) — к засухе. На горизонте появились перистые облака и расположены они слева от человека, стоящего лицом к направлению ветра, — хорошая погода скорее всего сохранится, а если и начнутся дожди, то продлятся совсем недолго. Рассада пьет поливку — сухой сенокос, а не вбирает — мокрый. Жара в этот день — 40 дней продлится засушливая погода. День сухой и жаркий — летом будет мало грибов. Свиньи едят сено — к плохому урожаю кормовой травы. На сеновале завелись мыши — будет мало сена. Вода при поливе быстро впитывается в землю — к хорошему сенокосу. Много клевера — к дождливому июлю. Если одинокая девушка бросит в воду красную ленту — вскоре у нее появится ухажер. Привороты, сделанные в этот день, будут самыми сильными. У святых Петра и Февронии в этот день принято просить супружеского счастья, одинокие люди молятся о встрече со второй половинкой. Если муж или жена подарили вам в этот день изделие из горного хрусталя или изумруда — никогда не расставайтесь с ним. Это очень мощный талисман! Если супруги в этот день вместе занимаются одним и тем же делом — весь свой век они не будут знать горя. Если 8 июля войти в реку или озеро, не перекрестившись — русалки могут на дно затянуть.