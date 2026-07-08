Проводим 8 июля с ромашками, «февроньками» и молитвами ради мира в семье

В этот день верующие обращаются к ним с самыми разными просьбами, связанными с семьёй. Молятся о супружеском счастье и гармонии в отношениях, о примирении после ссор и о том, чтобы в доме всегда царили мир и взаимопонимание. Молятся о даровании детей тем супругам, которые давно ждут пополнения в семье. Одинокие люди просят святых помочь обрести вторую половинку, а те, кто ищет утешения после разрыва, молятся о душевном исцелении и надежде на новую встречу.