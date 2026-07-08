День Петра и Февронии Муромских: подлинная история любви

— Брак совершается на небесах: то, что Господь соединил, человек не должен разъединять. То, что они остались вместе, — это и есть самое главное. Именно поэтому мы их особо почитаем. У нас есть много примеров, есть более известные, менее известные. Но Петр и Феврония для нас, конечно, наиболее близки, потому что, во-первых, это наши святые, русские святые. С другой стороны, здесь очень важно то, что они были из разных сословий, то есть для любви не было сословных ограничений, — рассказал «Известиям» иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).