День Петра и Февронии Муромских: подлинная история любви

Ежегодно 8 июля в России отмечают День Петра и Февронии Муромских, чей союз стал символом супружеской верности и самоотверженности. Подробнее о празднике, его традициях и запретах, а также житии святых — в материале «Известий».
Кто такие Петр и Феврония Муромские.
Петр и Феврония Муромские — русские православные святые, почитаемые как покровители христианского брака и семьи. История их союза легла в основу Дня семьи, любви и верности — праздника, который отмечают в России с 2008 года.
Основные сведения о Петре и Февронии дошли до современности в «Повести о Петре и Февронии Муромских», созданной в XVI веке иноком Ермолаем (в монашестве — Еразмом). В произведении соединились каноны житийной литературы и мотивы народной сказки.
Некоторые исследователи предполагают, что за образами Петра и Февронии могли стоять реальные исторические лица — например, муромский князь Давид Юрьевич и его супруга Евфросиния.
Житие святых Петра и Февронии.
Официального жития в строгом церковном смысле не существует — под «житием Петра и Февронии» обычно понимают «Повесть о Петре и Февронии Муромских». Согласно повести, Петр, младший брат муромского князя Павла, сразил змея, являвшегося жене Павла. Змей перед смертью обрызгал князя ядовитой кровью, из‑за чего тело Петра покрылось язвами, и ни один лекарь не мог его исцелить.
В поисках помощи Петр добрался до Рязанской земли, где жила Феврония — дочь бортника (собирателя дикого меда), с юных лет отличавшаяся мудростью и даром целительства. Феврония согласилась вылечить князя при условии, что он женится на ней. Петр дал обещание, но в душе колебался: брак с девушкой из простого народа казался ему недостойным его положения.
Феврония велела князю вымыться в бане и помазать язвы хлебной закваской, оставив один струп несмазанным. После этого болезнь отступила, и Петр уехал, оставив девушке богатые дары. Но язвы вскоре вернулись, и князь был вынужден вновь обратиться к Февронии. Выздоровев во второй раз, он сдержал обещание и женился на девушке.
После смерти брата Петр стал княжить в Муроме. Феврония правила с кротостью и мудростью: поддерживала мужа, творила милостыню и заботилась о людях. Однако бояре не желали видеть княгиней простолюдинку и всячески пытались ее опорочить. В итоге они поставили Петра перед выбором: расстаться с женой или отказаться от престола. Князь не захотел жертвовать супружеской верностью и вместе с Февронией покинул Муром, отплыв по Оке.
Изгнание привело к смуте: в городе начались распри и борьба за власть. Народ и сами бояре вскоре осознали, сколь важно справедливое правление, и стали умолять супругов вернуться. Петр и Феврония вновь заняли престол и долго правили Муромом, сохраняя мир и заботясь о подданных. Со временем Феврония завоевала любовь и уважение горожан благодаря своей доброте, мудрости и милосердию.
В преклонных годах супруги приняли монашеский постриг: Петр получил имя Давид, а Феврония — Евфросиния. Они горячо молились о том, чтобы умереть в один день и час, и заранее приготовили общий гроб с тонкой перегородкой. По преданию, их молитвы были услышаны: Петр и Феврония скончались 25 июня (8 июля по новому стилю) 1228 года.
По церковным обычаям монаха и монахиню не полагалось хоронить вместе, поэтому тела супругов сначала разместили в разных местах. Однако они дважды чудесным образом оказывались рядом — это сочли знаком Божьего благословения их союзу. В итоге Петра и Февронию похоронили вместе, как они и желали.
Почему Петра и Февронию считают покровителями семьи и брака.
История Петра и Февронии стала ярким примером того, каким должен быть христианский семейный союз. В ней раскрываются ключевые ценности, на которых строится крепкий брак: любовь, доверие, верность и готовность вместе преодолевать трудности.
Первый важный урок их жития — осознание ответственности в отношениях. Болезнь Петра и последующее возвращение недуга стали для него знаком: исцеление невозможно без нравственного выбора и исправления сердца.
Не менее значима готовность к самопожертвованию ради семьи. Когда бояре потребовали от Петра отказаться от жены, он без колебаний выбрал верность супруге и вместе с ней покинул город. Этот поступок ясно показывает: для Петра и Февронии верность друг другу была важнее власти и земных благ.
Особую глубину их союзу придает духовное единство, сохранившееся до конца жизни. Даже приняв монашеский постриг, супруги не захотели разлучаться и молились о совместной кончине. Чудесное соединение их тел после смерти стало зримым символом нерушимости их союза.
В православной традиции брак — это не просто союз двух людей, а таинство, требующее взаимной поддержки, терпения и постоянного труда над отношениями. История Петра и Февронии воплощает именно эти идеалы: любовь как действие, жертвенность и нерушимость семейных уз. Поэтому к святым обращаются с молитвами о счастливом супружестве, взаимопонимании, рождении детей и мире в доме.
— Брак совершается на небесах: то, что Господь соединил, человек не должен разъединять. То, что они остались вместе, — это и есть самое главное. Именно поэтому мы их особо почитаем. У нас есть много примеров, есть более известные, менее известные. Но Петр и Феврония для нас, конечно, наиболее близки, потому что, во-первых, это наши святые, русские святые. С другой стороны, здесь очень важно то, что они были из разных сословий, то есть для любви не было сословных ограничений, — рассказал «Известиям» иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
Традиции Дня Петра и Февронии в России.
День Петра и Февронии объединяет церковные, народные и современные традиции. В храмах проходят богослужения: верующие молятся Петру и Февронии о благополучии семьи. Популярно паломничество в Муром — к мощам святых в Свято‑Троицком монастыре.
— В основном все традиции, которые существуют, появились недавно. Раньше это был обычный [религиозный] праздник. В храмах проводилась служба. Сейчас мы знаем, что это День семьи [любви и верности]. Праздник отмечают очень широко — и не только как церковный, но и как общенародный, — рассказал священнослужитель.
С 2008 года в этот день вручают медаль «За любовь и верность» парам, прожившим в браке от 25 лет, воспитавшим достойных детей и ставших примером надежного семейного союза. Символ праздника — ромашка. 8 июля принято дарить букеты из этих цветов, плести из них венки, а также обмениваться «февроньками» — специальными открытками с изображением ромашек.
По всей стране в этот день организуют массовые мероприятия: концерты, фестивали, мастер‑классы, ярмарки и спортивные мероприятия; особенно масштабно празднуют в Муроме — с театральными постановками, реконструкциями и гуляниями на набережной Оки. Важная часть праздника — благотворительные акции в поддержку многодетных семей и людей в трудной ситуации.
Многие пары 8 июля регистрируют брак в ЗАГСе — это считается доброй приметой. При этом венчаться нельзя: дата выпадает на Петров пост.
— Нельзя венчаться — это основной запрет. Поскольку праздник приходится на пост, то это только постный запрет, — пояснил иеромонах Феодорит.
С праздником связано немало народных традиций и поверий. Считалось хорошим обычаем собирать 8 июля целебные травы, особенно ромашку: верили, что в этот день они обретают особую силу, способную укрепить здоровье и принести семейное счастье. Существовали и приметы, по которым судили о будущем: жаркая погода 8 июля предвещала еще 40 дней зноя, а звездное вечернее небо сулило хороший урожай.
Что можно и нельзя делать в День Петра и ФевронииЧто принято делать: собраться всей семьей, устроить совместный ужин, прогулку или пикник, пообщаться без суеты;заняться общим делом: по народным представлениям, совместная работа супругов (даже простая бытовая) укрепляет союз и приносит в дом достаток и согласие;посетить храм и помолиться святым Петру и Февронии о семейном благополучии, мире и взаимопонимании;сделать доброе дело и поддержать тех, кто в этом нуждается: помочь многодетной семье, одинокому соседу или поучаствовать в благотворительной акции;обменяться знаками внимания: подарить близким букет ромашек, сплести венок или вручить «февроньку»;зарегистрировать брак в ЗАГСе. Чего стараются избегать: конфликтов и сплетен: по поверьям, ссоры и распространение слухов могут надолго внести разлад в семью;длительной разлуки с супругом: народные обычаи не советовали уезжать далеко или надолго расставаться с мужем или женой — считалось, что это грозит охлаждением чувств;работ, связанных с «разделением» и «разрезанием», поэтому не рекомендовали шить, вязать, кроить ткань или шинковать овощи;гаданий и срывания ромашек ради обрядов.