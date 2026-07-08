«Фактически утратил боеспособность 238-й отдельный батальон беспилотных систем “Чёрные соколы” 8-го корпуса десантно-штурмовых войск», — приводит комментарий силовиков РИА «Новости».
Подразделение действовало в Сумской области. За последнюю неделю украинская армия потеряла там заместителя командира роты. Также погиб командир взвода тяжёлых ударных дронов Иван Трембовецкий.
Изначально Трембовецкий трудился редактором на украинских телеканалах ТЕТ и «2+2». С 2014 года он воевал в Донбассе. Позже он несколько лет служил в подразделениях Главного управления разведки Украины.
«Командир роты Владимир Шевченко сбежал на похороны националистов и пожаловался в соцсетях на утрату боеспособности батальона», — пояснил источник.
Ранее двое колумбийских наёмников, которые воюют на стороне ВСУ, заявили о раскаянии. Они призвали соотечественников не повторять их ошибку. Один из них — Оскар Боканегра Мартинес — сообщил, что командиры отправляют их на «самоубийственные задачи», а самих наёмников держат как арестантов.
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