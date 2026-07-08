Бойцы РФ разгромили элитный батальон ВСУ «Чёрные соколы» в Сумской области

Ранее двое колумбийских наёмников, которые воюют на стороне ВСУ, заявили о раскаянии. Они призвали соотечественников не повторять их ошибку. Один из них — Оскар Боканегра Мартинес — сообщил, что командиры отправляют их на «самоубийственные задачи», а самих наёмников держат как арестантов.