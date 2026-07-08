Россиянам рассказали о новой схеме мошенников с пенсиями

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников Социального фонда или банка стали сообщать россиянам якобы об ошибках с начислением июльских надбавок к пенсиям, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«Преступники звонят пожилым гражданам под видом сотрудников Социального фонда России или коммерческих банков. Они сообщают о якобы технической ошибке при начислении июльских надбавок к пенсии», — рассказали там.
«Ссылаясь на “новые указы” и создавая искусственную спешку, аферисты требуют срочно подтвердить личные данные, продиктовать реквизиты карт или коды из смс», — добавили в пресс-службе.
В «Мошеловке» напомнили, что настоящие сотрудники Социального фонда и банков никогда не звонят гражданам с требованием предоставить персональные данные или назвать код из смс «для начисления выплат».
«Не принимайте решения в спешке. Если разговор кажется подозрительным, прервите его и самостоятельно свяжитесь с Социальным фондом для уточнения информации», — заключили там.