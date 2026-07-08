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Раскрыты новые подробности о подозреваемой в покушении на Ермолаева

Nice-Matin: подозреваемую в покушении на Ермолаева привлекали за хулиганство.

Источник: Комсомольская правда

Подозреваемая в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако украинка Анастасия Березовская не имела серьезных проблем с законом. Об этом сообщает Nice-Matin со ссылкой на источник.

По данным издания, Березовская ранее проживала в Житомире. Она лишь несколько раз привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Одной из версий мотива покушения рассматривается возможная реорганизация активов Ермолаева после введения против него санкций. Издание отмечает, что бизнесмен официально не расторг брак с первой супругой и состоял в отношениях с Анной Насобиной.

Ранее KP.RU сообщал, что Березовская была найдена мертвой в лесу под Киевом. Анастасию убили четырьмя выстрелами в затылок, тело закопали. По делу задержаны сотрудник ГУР и бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Один из них начал давать показания.

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