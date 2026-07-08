День Петра и Павла 12 июля 2026: традиции, приметы и что нельзя делать в праздник апостолов

Посетить храм и поучаствовать в праздничной службе — это главное церковное действие дня; праздник завершает Петров пост, поэтому верующие могут после литургии разделить праздничную трапезу. Помолиться апостолам Петру и Павлу — их просят о помощи в делах, укреплении веры, успехах в учёбе (особенно к Павлу) и в работе, связанной с морем и рыбалкой (к Петру, ведь он был рыбаком).Собраться с семьёй и близкими за общим столом — день хорошо подходит для тёплого общения, примирения, если были размолвки; можно поздравить именинников — Петров и Павлов. Совершить доброе дело, помочь нуждающимся — в духе христианского служения, которое несли апостолы. Познакомиться с историей праздника или рассказать о нём детям — например, прочитать краткий рассказ о Петре и Павле или вместе посмотреть икону, обсудить, почему их называют первоверховными апостолами. В народной традиции — устроить скромные гулянья, сходить в гости, навестить родственников, а рыбакам — поверить в «удачный клёв» на Петра: из‑за покровительства апостола Петра рыбалка в этот день считалась особенно хорошей.