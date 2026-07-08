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В России банки будут полностью раскрывать условия переводов, карт и потребкредитов

Новые требования вступят в силу с 1 сентября 2027 года.

Источник: AmurMedia

Банки и платежные сервисы будут обязаны подробно раскрывать условия денежных переводов, онлайн-платежей, обслуживания карт, а также кредитования согласно единым банковским стандартам. Соответствующий законопроект приняла в третьем, окончательном чтении Госдума. Об этом сообщает banki.ru.

Документ закрепляет обязанность кредитных организаций публиковать в офисах и на сайтах в доступном виде полные условия денежных переводов, включая переводы через Систему быстрых платежей по номеру телефона или по QR-коду. Это же коснется условий использования электронных средств платежа, таких как банковские карты и банковские мобильные приложения.

Порядок раскрытия информации о переводах будет определяться отраслевыми стандартами. Поправки распространяются на этот принцип и на размещение условий по потребительским кредитам.

Для того чтобы заемщики могли сопоставлять предложения и осознанно выбирать условия займа, порядок и форма размещения данных по потребкредитам также будут устанавливаться через банковские стандарты. Это касается информации по ставкам, полной стоимости, санкций за просрочку и других сведений, которые важно видеть до заключения договора.

«Банки и платежные системы будут открыто информировать клиентов обо всех тарифах, комиссиях и правилах денежных переводов. Это позволит исключить скрытые платежи и ситуации, когда человек узнает о плате за перевод или обслуживание карты уже после совершения операции. При этом мы закрепляем общие правила раскрытия условий переводов и кредитования через отраслевые стандарты. Это значит, что требования будут единообразными для каждого сегмента финансового рынка, а условия оказания услуг — максимально понятными для всех людей», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

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