Египетский футболист Зико: ЧМ-2026 заранее подстроили для победы Аргентины

Форвард сборной Египта по футболу Мостафа Зико раскритиковал судейство матча ⅛ финала чемпионата мира, в котором его команда уступила аргентинской команде.
Игра состоялась в Атланте и завершилась победой сборной Аргентины со счетом 3:2. До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте главный арбитр Франсуа Летексье после вмешательства VAR отменил гол Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. В компенсированное ко второму тайму время красную карточку получил член тренерского штаба египетской команды Саафан Эль-Сагир.
— Этот судья вышел на поле с одной целью — засудить нас. Мы так хотели подарить радость египетскому народу, но что сказать, я поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Результат турнира заранее предрешен, остальные матчи можно не проводить. Судья уничтожил мечту целой страны. Он был против нас, потому что нам нельзя было побеждать сборную Аргентины, — цитирует футболиста издание Give Me Sport.
В четвертьфинале аргентинская команда встретится с победителем матча Швейцария — Колумбия. Чемпионат мира по футболу завершится 19 июля.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси расплакался после победы над командой Египта в матче за выход в ¼ финала чемпионата мира по футболу.