Египетский футболист Зико: ЧМ-2026 заранее подстроили для победы Аргентины

— Этот судья вышел на поле с одной целью — засудить нас. Мы так хотели подарить радость египетскому народу, но что сказать, я поздравляю Аргентину с победой на чемпионате мира. Результат турнира заранее предрешен, остальные матчи можно не проводить. Судья уничтожил мечту целой страны. Он был против нас, потому что нам нельзя было побеждать сборную Аргентины, — цитирует футболиста издание Give Me Sport.