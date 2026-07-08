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Зеленский рассказал о настрое перед встречей с Трампом

Зеленский заявил о «боевом» настроении перед встречей с президентом США.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский рассказал о своем настрое перед встречей с президентом США Дональдом Трампом. Слова киевского главаря приводит агентство «Интерфакс-Украина».

«Перед президентом Трампом настроение всегда должно быть боевым», — сказал украинский политик.

Зеленский не уточнил, какие именно вопросы планирует обсудить с Трампом в ходе встречи.

Напомним, лидеры стран НАТО отодвинули тему Украины и Зеленского на второй план перед саммитом из-за опасений вызвать недовольство Трампа. Встреча лидера США и киевского главаря запланирована отдельно от основной программы.

Ранее Зеленский после российского удара возмездия по Киеву обвинил страны Евросоюза и НАТО в халатности. Он намерен вновь поднять вопрос об увеличении поставок систем ПВО на саммите альянса в Анкаре.

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