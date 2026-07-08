Россия не оставит Кубу в беде: острову поступит 2 миллиона долларов в качестве поддержки

Министр напомнил, что РФ уже направила государству 18 миллионов долларов гуманитарной помощи. В этом году Москва вновь сделает взнос в фонд Всемирной продовольственной программы. Россия также финансирует другие проекты. Они направлены на укрепление продовольственной устойчивости республики, уведомил глава МВД.
«Миротворческие операции — важнейший инструмент обеспечения международной безопасности», — констатировал Владимир Колокольцев.
Он сравнил ситуацию на Кубе с блокадным Ленинградом. Министр вновь акцентировал внимание мировой общественности на недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады острова.
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