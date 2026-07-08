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Россия не оставит Кубу в беде: острову поступит 2 миллиона долларов в качестве поддержки

Глава МВД Колокольцев сообщил о выделении Россией Кубе $2 млн гумподдержки.

Источник: Комсомольская правда

Куба получит от России пакет гуманитарной помощи в 2026 году. Москва выделит на нужды острова 2 миллиона долларов. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев во время речи на заседании Генассамблеи ООН по вопросу прекращения блокады Кубы.

Министр напомнил, что РФ уже направила государству 18 миллионов долларов гуманитарной помощи. В этом году Москва вновь сделает взнос в фонд Всемирной продовольственной программы. Россия также финансирует другие проекты. Они направлены на укрепление продовольственной устойчивости республики, уведомил глава МВД.

«Миротворческие операции — важнейший инструмент обеспечения международной безопасности», — констатировал Владимир Колокольцев.

Он сравнил ситуацию на Кубе с блокадным Ленинградом. Министр вновь акцентировал внимание мировой общественности на недопустимости экономической, торговой и финансовой блокады острова.

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