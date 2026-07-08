Россия не оставит Кубу в беде: острову поступит 2 миллиона долларов в качестве поддержки

Министр напомнил, что РФ уже направила государству 18 миллионов долларов гуманитарной помощи. В этом году Москва вновь сделает взнос в фонд Всемирной продовольственной программы. Россия также финансирует другие проекты. Они направлены на укрепление продовольственной устойчивости республики, уведомил глава МВД.