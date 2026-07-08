Джокович повторил достижение Надаля и Федерера на турнире Большого шлема

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Серб Новак Джокович стал третьим теннисистом, который 15 раз дошел до полуфинальной стадии на одном турнире Большого шлема. Данное достижение покорилось ему на Уимблдоне.
Прежде в Открытую эру подобного удалось достичь испанцу Рафаэлю Надалю на Открытом чемпионате Франции и швейцарцу Роджеру Федереру на Открытом чемпионате Австралии.
По количеству титулов в одиночном разряде Уимблдона лидирует Федерер, побеждавший восемь раз. В активе Джоковича семь итоговых побед на турнире. Вместе с сербом на второй позиции располагаются американец Пит Сампрас и британец Уильям Реншоу, который, в отличие от остальных, побеждал до Открытой эры. Джокович является лидером Уимблдона по выигранным матчам (107) и проведенным встречам (120).
Джоковичу 39 лет, он занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб выиграл 101 турнир под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.
Ранее ТАСС сообщал, что Джокович в восьмой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона. На этой стадии серб сыграет против действующего победителя турнира и первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов.