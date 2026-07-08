Джокович повторил достижение Надаля и Федерера на турнире Большого шлема

По количеству титулов в одиночном разряде Уимблдона лидирует Федерер, побеждавший восемь раз. В активе Джоковича семь итоговых побед на турнире. Вместе с сербом на второй позиции располагаются американец Пит Сампрас и британец Уильям Реншоу, который, в отличие от остальных, побеждал до Открытой эры. Джокович является лидером Уимблдона по выигранным матчам (107) и проведенным встречам (120).