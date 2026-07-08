Аналитик рассказала, как быстро закрыть кредит

«При досрочном взносе 100 тысяч рублей в первый год платежей сокращение срока уменьшает переплату более чем на 3 миллиона рублей в пересчете за весь срок кредита, тогда как уменьшение платежа дает лишь чуть более 200 тысяч рублей экономии в пересчете за весь срок кредита… Это ориентировочный расчет без учета условий конкретного договора, а также банковского порядка начисления процентов», — отмечает Газетдинова.