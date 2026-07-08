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В ГД предложили ежегодно принимать закон о минимальной оплате труда в час

Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что соответствующий законопроект был направлен в правительство и сейчас проходит стадию рассылки.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минимальный размер оплаты труда в час (МРОЧ) должен устанавливаться ежегодно по аналогии с минимальным размером оплаты труда. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы предложили одновременно с ежегодно принимаемым законом о МРОТ еще и рассматривать закон о минимальном размере оплаты труда в час для тех, кто работает в формате неполной занятости. И также федеральным законом устанавливать эту величину», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что сейчас регулирования в части минимального размера оплаты труда в час нет. «Работать неполный день можно, это неполная занятость, и расчет происходит исходя из сегодняшнего минимального размера оплаты труда», — пояснил он.

По его словам, законопроект о МРОЧ был направлен в правительство и сейчас проходит стадию рассылки. «То, что было предложено, направлено на повышение уровня обеспечения тех, кто работает в таком формате занятости. Это справедливо», — сказал глава комитета.

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