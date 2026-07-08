Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле увеличилось до 3685

Количество погибших в результате мощных подземных толчков возросло до 3685, говорится в официальной сводке правительства Венесуэлы.
Кроме того, увеличилось число пострадавших, травмы получили 16 740 человек.
«Погибли 3685 человек, пострадали 16 740, спасены 6462», — говорится в сообщении.
По словам спикера Национальной ассамблеи Хорхе Родригеса, число спасённых не меняется уже четыре дня, количество погибших увеличилось на 150 за 24 часа.
Напомним, в Венесуэле были зафиксированы два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, после которых произошло около 995 афтершоков.
По данным New York Post, в Венесуэле под завалами обрушившегося во время землетрясения дома нашли тела 23-летней королевы красоты Скарлент Родригес и её жениха Хосе Кастро.