Погибли почти 4 тысячи человек: опубликованы новые данные о землетрясении в Венесуэле

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 685 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.
Землетрясение полностью разрушило 190 зданий, еще 856 объектов получили серьезные повреждения. В ходе спасательных операций удалось эвакуировать и спасти 6 462 человека.
Согласно ежедневной сводке правительства, после стихийного бедствия медицинская помощь была оказана 25 970 пострадавшим. 17 907 жителей остались без жилья.
Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 25 июня в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Экономический ущерб может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны. Минфин США на этом фоне отменил ограничения на операции с Венесуэлой.