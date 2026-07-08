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Погибли почти 4 тысячи человек: опубликованы новые данные о землетрясении в Венесуэле

Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3 685 человек.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле выросло до 3 685 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес.

Землетрясение полностью разрушило 190 зданий, еще 856 объектов получили серьезные повреждения. В ходе спасательных операций удалось эвакуировать и спасти 6 462 человека.

Согласно ежедневной сводке правительства, после стихийного бедствия медицинская помощь была оказана 25 970 пострадавшим. 17 907 жителей остались без жилья.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 25 июня в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,1. Экономический ущерб может составить от 2% до 20% валового внутреннего продукта страны. Минфин США на этом фоне отменил ограничения на операции с Венесуэлой.

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