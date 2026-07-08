Минпросвещения определило нагрузку на школьников младших классов

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Объем учебной нагрузки школьников первых — четвертых классов с 1 сентября изменится, следует из документа Минпросвещения России, с которым ознакомилось РИА Новости.
Объем аудиторной работы учеников начальной школы за четыре учебных года не может составлять менее 2966 академических часов и более 3305 академических часов, говорится в документе.
Ранее объем учебных занятий составлял не менее 2954 академических часов и не более 3345.
Накануне стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Эксперт Минпросвещения, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская в беседе с РИА Новости объяснила это решение желанием создать более комфортные и безопасные условия образовательного процесса. При этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме, отметила она.