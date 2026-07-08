Минпросвещения определило нагрузку на школьников младших классов

Накануне стало известно, что в России с нового учебного года отменят домашние задания для первоклассников. Эксперт Минпросвещения, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская в беседе с РИА Новости объяснила это решение желанием создать более комфортные и безопасные условия образовательного процесса. При этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме, отметила она.