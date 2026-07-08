Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии в серии пенальти обыграли команду Колумбии в матче ⅛ финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ванкувере.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались швейцарцы — 4:3.
На скамейке запасных сборной Колумбии был нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, который в прошлом матче получил травму и выбыл до конца турнира. Команду Швейцарии возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин.
Сборная Швейцарии сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в четвертый раз в истории и впервые за 72 года.
В четвертьфинале швейцарцы сыграют против действующего победителя турнира сборной Аргентины, которая ранее победила команду Египта (3:2).