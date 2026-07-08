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Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу

Она победила в ⅛ финала команду Колумбии.

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты сборной Швейцарии в серии пенальти обыграли команду Колумбии в матче ⅛ финала чемпионата мира. Встреча прошла в Ванкувере.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти точнее оказались швейцарцы — 4:3.

На скамейке запасных сборной Колумбии был нападающий «Краснодара» Джон Кордоба, который в прошлом матче получил травму и выбыл до конца турнира. Команду Швейцарии возглавляет бывший главный тренер московского «Спартака» Мурат Якин.

Сборная Швейцарии сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в четвертый раз в истории и впервые за 72 года.

В четвертьфинале швейцарцы сыграют против действующего победителя турнира сборной Аргентины, которая ранее победила команду Египта (3:2).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

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