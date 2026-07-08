Швейцария обыграла Колумбию в серии пенальти в ⅛ ЧМ-2026

Сборная Швейцарии победила команду Колумбии в матче за выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Основной период игры закончился со счетом 0:0, поэтому исход решился в серии пенальти — 4:3. Игра прошла на стадионе «Би-Си Плэйс» в Ванкувере.