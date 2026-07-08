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МИД Ирана обвинил США в нарушении Исламабадского меморандума

После американских ударов Иран обвинил США в нарушении меморандума.

Источник: Комсомольская правда

Удары США по территории Ирана являются нарушением положений Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Об этом заявил замглавы иранского МИД Казем Гарибабади.

«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», — цитирует дипломата Fars.

Гарибабади добавил, что американская сторона неоднократно нарушала условия меморандума на протяжении последних трех недель.

Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале серии ударов по Ирану. Операция стала ответом на якобы атаки со стороны Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.

По данным иранского агентства Mehr, серия взрывов прозвучала в районе острова Кешм и портового города Сирик. Очевидцы заявляют и о взрывах вблизи Бендер-Аббаса.

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