МИД Ирана обвинил США в нарушении Исламабадского меморандума

«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключенного в Исламабаде», — цитирует дипломата Fars.
Гарибабади добавил, что американская сторона неоднократно нарушала условия меморандума на протяжении последних трех недель.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило о начале серии ударов по Ирану. Операция стала ответом на якобы атаки со стороны Ирана на три коммерческих судна, проходивших через Ормузский пролив.
По данным иранского агентства Mehr, серия взрывов прозвучала в районе острова Кешм и портового города Сирик. Очевидцы заявляют и о взрывах вблизи Бендер-Аббаса.
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