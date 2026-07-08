В Хабаровске начат сбор средств на сквер и памятник Антону Чехову

В Хабаровске стартовал сбор средств на строительство сквера и памятника Антону Павловичу Чехову. По предварительным оценкам, на реализацию проекта «Чехов на Амуре» понадобится 12 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, что сквер вместе с памятником хотят обустроить вблизи доходных домов С. Д. Таболова и А. А. Битарова по улице Калинина на территории площадью 500 квадратных метров. Здесь установят архитектурные формы, например, скамьи, фонари, пандус, клумбы.
Также в рамках проекта предусмотрено создание сценического подиума для мероприятий, прогулочных дорожек, зон отдыха и фотозоны с «чеховским столом». Однако и это еще не все. В благоустройство сквера войдет создание бронзовых фигур знаменитых такс писателя и укладка тротуарной плитки с цитатами о жителях Дальнего Востока, о природе региона.
Не будем забывать и про бронзовый двухметровый памятник Чехову, созданный по скульптуре заслуженного художника России, члена Союза художников страны Владимира Бабурова.
— Сквер станет не просто местом отдыха, но и данью памяти Чехову — меценату и благотворителю, всю жизнь помогавшему людям и завещавшему: «…оставлять после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». Его образ станет символом созидания, добровольчества и объединения горожан вокруг общей идеи. Просим вас поддержать инициативу и перечислить любую посильную сумму для создания сквера и памятника А. П. Чехову, — обратились к хабаровчанам в Общественной палате города.
Желающие посодействовать реализации проекта могут воспользоваться следующими реквизитами. Расчетный счет: 40703810770710000074, ИНН: 2700041870, КПП: 270001001. Средства стоит отправлять в Сбербанк, получателем является АНО «ИРКИ ДВ». БИК банка: 040813608, корсчет: 30101810600000000608.
Кроме того, в назначении платежа важно указать «Пожертвование на благотворительный проект “Сквер (памятник) А. П. Чехову в Хабаровске”. Подробную информацию об уже поступивших средствах можно узнать как на сайте Общественной палаты города, так и на сайте АНО “ИРКИ ДВ”.