В Хабаровске начат сбор средств на сквер и памятник Антону Чехову

— Сквер станет не просто местом отдыха, но и данью памяти Чехову — меценату и благотворителю, всю жизнь помогавшему людям и завещавшему: «…оставлять после себя школу, колодезь или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно». Его образ станет символом созидания, добровольчества и объединения горожан вокруг общей идеи. Просим вас поддержать инициативу и перечислить любую посильную сумму для создания сквера и памятника А. П. Чехову, — обратились к хабаровчанам в Общественной палате города.