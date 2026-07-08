Новый центр «Исток» заработал в микрорайоне имени Горького в Хабаровске

В Хабаровске на территории микрорайона имени Горького начал работу центр по работе с населением «Исток». Идея его создания принадлежит местным жителям — они обратились в мэрию с просьбой оборудовать площадку для досуга рядом с домом. Ремонт и оснащение помещений провели за счет городского бюджета. Центр стал 16-м по счету учреждением такого типа в Хабаровске. Раньше жителям микрорайона приходилось ездить в центр города, чтобы посещать похожие клубы, теперь это можно делать рядом с домом. «Сегодня в Хабаровске подобные центры функционируют в 15 административных зданиях. Ранее жителям микрорайона имени Горького было неудобно добираться в центр города или другие районы, чтобы провести время с интересом и пользой. Я благодарен нашим ветеранам за их неравнодушие, за то, что они обратились ко мне. Это учреждение предназначено не только для пожилых, но и для людей всех возрастов. Здесь каждый найдет занятие по душе: творчество, спорт, игры, обучение компьютерной грамоте», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В рамках открытия директору центра «Исток» Анастасии Борщеговской вручили подарочный сертификат на 300 тысяч рублей — на эти средства купят мебель, инвентарь и другое необходимое оборудование.