Празднования 100-летия Бодайбинского района прошли при поддержке «Полюса».

— К нам поступают ребята не только со всей Иркутской области, но и из других регионов страны. Есть студенты из Калининграда, Краснодара, Магадана, с Сахалина. Бывает, что родители работают здесь вахтовым методом, а слава о техникуме идет, и они привозят в Бодайбо своих детей, которые здесь учатся и живут в общежитии. Или же кто-то из СМИ узнает о гарантированном трудоустройстве выпускников техникума. В этом году по количеству звонков мы понимаем, что к нам опять приедут учиться ребята из разных территорий России. И все это благодаря сотрудничеству с золотодобытчиками, — прокомментировала директор БГТ Марина Заводянская.