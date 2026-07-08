Празднования 100-летия Бодайбинского района прошли при поддержке «Полюса».

Череда ярких событий прошла в конце июня в Бодайбо. Творческие конкурсы, фестивали, открытие новых выставок и памятника на берегу Витима, чествование выпускников учебных заведений — в проведении многих юбилейных мероприятий администрации города Бодайбо и района помогли золотодобытчики. Торжества собрали сотни участников и зрителей.
Первые старатели.
Ровно 100 лет назад на карте Иркутской области появился Бодайбинский район. Хотя золотодобыча там велась еще с середины позапрошлого века, а сам Бодайбо образован в 1863 году. С историей освоения северного края можно познакомиться в местном краеведческом музее. Там есть немало уникальных экспонатов, оставшихся со времен дореволюционных золотодобывающих артелей, а в дни юбилея открылась и новая фотовыставка «Они были первыми».
— В самом начале освоения края золотодобыча держалась на тяжелом физическом труде ссыльных и крестьян. Коренные народы — эвенки и тунгусы — не работали на приисках, а лишь помогали с логистикой, перевозя грузы на оленьих упряжках, — отмечает заведующая отделом (сектором) Бодайбинского городского краеведческого музея имени В. Ф. Верещагина Александра Канакова.
Сегодня эти исторические кадры кажутся фантастикой. Современная золотодобыча — это наукоемкое производство, где процессами управляют с помощью искусственного интеллекта и сложного программного обеспечения, а для сотрудников созданы комфортные условия. По словам мэра Бодайбо и района Евгения Юмашева, сегодня район выступает главным экономическим локомотивом не только Иркутской области, но и всей страны. Достичь такого масштаба региону удалось за счет масштабной модернизации и внедрения новых технологий.
Заслуженные награды.
Глава района вручил памятные медали и почетные грамоты людям, которые внесли неоценимый вклад в развитие территории. Среди них был и управляющий директор предприятия «Полюс Сухой Лог» Игорь Цукуров, который в праздничные дни тоже награждал лучших выпускников-горняков Бодайбинского горного техникума (БГТ).
Из 135 человек, окончивших в этом году БГТ, 32 заслужили красные дипломы. Девять документов с отличными отметками получили молодые горные мастера.
— Профессия горняка — насколько сложная, настолько и благородная, ведь вы выбрали путь созидания. Абсолютно убежден, что Бодайбинский район — территория сильных духом людей, и вы еще впишете свои имена в историю его развития, — подчеркнул Игорь Цукуров, вручая дипломы и подарки от «Полюса».
С 2022 года продолжается тесное сотрудничество золотодобывающей компании и БГТ. В его рамках в техникуме реализуются образовательные проекты, улучшается инфраструктура. В учреждении, например, открыли конференц-зал, где проходят районные мероприятия. А сам БГТ занимает второе место национального рейтинга трудоустройства выпускников среди колледжей и техникумов горнодобывающей отрасли.
— К нам поступают ребята не только со всей Иркутской области, но и из других регионов страны. Есть студенты из Калининграда, Краснодара, Магадана, с Сахалина. Бывает, что родители работают здесь вахтовым методом, а слава о техникуме идет, и они привозят в Бодайбо своих детей, которые здесь учатся и живут в общежитии. Или же кто-то из СМИ узнает о гарантированном трудоустройстве выпускников техникума. В этом году по количеству звонков мы понимаем, что к нам опять приедут учиться ребята из разных территорий России. И все это благодаря сотрудничеству с золотодобытчиками, — прокомментировала директор БГТ Марина Заводянская.
Подарок всему городу.
К 100-летию Бодайбинского района компания «Полюс» преподнесла городу особый подарок. Она поддержала идею мэра Евгения Юмашева по открытию памятника легендарному золотодобытчику, создателю множества артелей Вадиму Туманову и его другу, знаменитому актеру, поэту и певцу Владимиру Высоцкому. В июне 1976 года они побывали на бодайбинских приисках, после чего бард сочинил известные песни о старателях.
— Несколько лет назад я позвонил Вадиму Туманову, который поблагодарил меня за эту идею, мы даже планировали встретиться. Но потом случился ковид и другие события. А два года назад Вадим Иванович скончался в возрасте 95 лет. Я думал, что такой замечательный проект сорвется, и рассказал об этом представителям «Полюса» в одной из бесед. И в итоге получил от них поддержку. За такой подарок городу мы очень благодарны! — сказал на церемонии открытия скульптурной композиции Евгений Юмашев.
Игорь Цукуров: От имени коллективов наших предприятий желаю Бодайбо дальнейшего развития и процветания! И пусть золотая жила нашей общей истории никогда не иссякает. Фото: Алексей Головщиков.
Бронзовый памятник создала команда иркутского скульптора Евгения Ставского. В северном городе уже есть его работа — памятник золотодобытчикам Бодайбинского района. Сквер возле него давно пользуется популярностью у жителей и гостей Бодайбо, причем благоустроить его в свое время также помог «Полюс». А теперь там появилась еще одна достопримечательность.
— Это новая точка притяжения — место отдыха с видом на Витим, при соседстве с великими людьми. Вадим Туманов — талантливый золотопромышленник, всегда верящий в людей. Владимир Высоцкий — голос эпохи. У них были разные судьбы, но словно одна группа крови. Сейчас они увековечены в бронзе. Примечательно, что это событие происходит во время празднования 100-летнего юбилея района. От имени коллективов наших предприятий желаю ему дальнейшего развития и процветания! И пусть золотая жила нашей общей истории никогда не иссякает, — поздравил бодайбинцев Игорь Цукуров.
Праздник для маленьких и взрослых.
В последние выходные июня горожане на время забыли о хлопотах и трудностях. Бодайбинцы широко отмечали юбилей. Его главным организатором выступило управление культуры администрации города Бодайбо и района, которое умеет проводить яркие достойные мероприятия. А основным их партнером стал «Полюс».
В фестивале-конкурсе «Бодайбинский район — это мы» соревновались представители районного центра, поселков Мамакан, Перевоз, Артемовский и Балахнинский. Они на языке творчества сумели донести до зрителей историю и самобытность своих населенных пунктов. Рассказывали о выдающихся земляках и достопримечательностях, читали стихи местных поэтов, устраивали танцевальные флешмобы. В итоге победу взяла сборная Мамакана. Победители получили в подарок компьютер и проектор, другие участники — ноутбуки.
Много музыки и эмоций было на танцевальной битве «Многоликий ритм: шаг к единству». Здесь в командных и индивидуальных конкурсах состязались четыре хореографических коллектива: «Сибирские березки», «Мираж» и «Созвездие» из Бодайбо и «Северяночка», представляющая Мамакан. Танцовщица из этого поселка Александра Корнеева стала лучшей в личном первенстве, а среди ансамблей победило «Созвездие».
Даже малыши праздновали юбилей вместе с мамами и папами. Для них прошел парад колясок «Маленькие пассажиры большого района». Родители украсили транспортные средства детей в сказочном стиле. А три девочки сами участвовали в конкурсе со своими нарядными кукольными колясками, и все, конечно, победили, уехав домой с подарками от организаторов.
Праздничной кульминацией стал фестиваль «Краски лета». Это популярный в Бодайбо формат массовых детских мероприятий. Впрочем, и дети, и взрослые с удовольствием обсыпали друг друга красками, радовались юбилею и короткому северному лету.