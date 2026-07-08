Хабаровск 8 июля нагреется до +33 градусов и ожидаются кратковременные дожди

В южных районах края также возможен кратковременный дождь. Ночью температура составит от +14 до +19 градусов, днём — от +24 до +29 градусов. Скорость юго восточного ветра — 1−11 м/с. В центральной части региона существенных осадков не ожидается, но местами (Верхнебуреинский, Хабаровский, Нанайский муниципальные районы) возможны кратковременные дожди. Температурный диапазон ночью — от +9 до +19 градусов, днём — от +17 до +31 градуса. Ветер восточный и юго восточный, 1−11 м/с.