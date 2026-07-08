Футболист Хамес Родригес повторил рекорд сборной Колумбии по числу матчей

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Футболист Хамес Родригес повторил рекорд сборной Колумбии по количеству проведенных матчей.
Игра ⅛ финала текущего чемпионата мира против команды Швейцарии (0:0, 3:4 — по пенальти) стала для него 131-й в составе национальной команды. Полузащитник сравнялся по этому показателю с вратарем Давидом Оспиной, который вошел в состав сборной на мировое первенство, но пока не провел на нем ни одной встречи.
Родригесу 34 года. В феврале 2026 года он перешел в американскую «Миннесоту», с которой 1 июля истек срок действия контракта. По ходу карьеры выступал в чемпионатах Колумбии. Аргентины. Португалии, Франции, Испании, Германии, Англии, Катара, Греции, Бразилии и Мексики. В составе «Реала» дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании, а также один раз завоевал суперкубок страны. С «Баварией» игрок дважды стал чемпионом Германии, а также смог завоевать кубок страны. Выступая за «Порту», хавбек трижды победил в чемпионате Португалии, а также по разу выиграл Лигу Европы, кубок и суперкубок страны.
В матчах за сборную Колумбии Родригес забил 31 гол и отдал 43 результативные передачи. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров национальной команды, уступая только нападающему Радамелю Фалькао (36). Футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата мира-2014, забив 6 мячей. Он является серебряным призером Кубка Америки (2024), также на его счету есть бронзовая медаль турнира (2016).