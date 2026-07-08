Футболист Хамес Родригес повторил рекорд сборной Колумбии по числу матчей

Родригесу 34 года. В феврале 2026 года он перешел в американскую «Миннесоту», с которой 1 июля истек срок действия контракта. По ходу карьеры выступал в чемпионатах Колумбии. Аргентины. Португалии, Франции, Испании, Германии, Англии, Катара, Греции, Бразилии и Мексики. В составе «Реала» дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании, а также один раз завоевал суперкубок страны. С «Баварией» игрок дважды стал чемпионом Германии, а также смог завоевать кубок страны. Выступая за «Порту», хавбек трижды победил в чемпионате Португалии, а также по разу выиграл Лигу Европы, кубок и суперкубок страны.