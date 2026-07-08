Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что атака Соединённых Штатов нарушает Исламабадский меморандум о взаимопонимании, информирует Fars.
Он уточнил, что речь идёт о первом и втором пунктах.
«Атака США против Ирана является грубым нарушением пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании, заключённого в Исламабаде», — заявил Гарибабади.
Он отметил, что Соединённые Штаты неоднократно нарушали условия меморандума.
Напомним, в Пентагоне заявили, что военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. В CENTCOM уточнили, что речь идёт об ответе на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.