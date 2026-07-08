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Определились все пары четвертьфинала ЧМ-2026

Сегодня завершились матчи ⅛ финала чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале сыграют следующие пары соперников.

Сегодня завершились матчи ⅛ финала чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале сыграют следующие пары соперников:

Франция — Марокко (игра начнется 9 июля в 23:00 мск);

Испания — Бельгия (10 июля, 22:00 мск).

Норвегия — Англия (12 июля, 0:00 мск);

Аргентина — Швейцария (12 июля 4:00 мск).

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

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