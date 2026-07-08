Определились все пары четвертьфинала ЧМ-2026

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Франция: одна из ведущих стран Европы

Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.