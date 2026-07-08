Определились все пары четвертьфинала ЧМ-2026

Сегодня завершились матчи ⅛ финала чемпионата мира по футболу. В четвертьфинале сыграют следующие пары соперников:
Франция — Марокко (игра начнется 9 июля в 23:00 мск);
Испания — Бельгия (10 июля, 22:00 мск).
Норвегия — Англия (12 июля, 0:00 мск);
Аргентина — Швейцария (12 июля 4:00 мск).
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше