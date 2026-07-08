Дмитрий Демешин и Максим Иванов оценили ход благоустройства дамбы Южного округа в Хабаровске

«Этот проект жители Южного округа ждали много лет — фактически с 2013 года. Сегодня мы видим, что он не просто сдвинулся с места, а уверенно реализуется. Спасибо нашему депутату Максиму Иванову за то, что взял на себя эту непростую работу, лично сопровождает реализацию проекта и держит каждый этап на контроле. Именно такой подход позволяет соблюдать сроки и качество», — подчеркнул Дмитрий Демешин.