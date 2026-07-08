Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин вместе с депутатом Государственной Думы от региона Максимом Ивановым проверили ход работ на новой набережной. Именно Иванов курирует реализацию этого проекта, который жители Хабаровского края ждали более десяти лет.
На момент инспекции строители полностью завершили подготовку оснований, уложили асфальтовое покрытие и брусчатку в районе батопорта. Продолжается обустройство беговой дорожки, парапет дамбы покрывают мраморной штукатуркой. Изготовлены лавочки, урны и качели, специалисты приступили к прокладке освещения. Работы идут ежедневно без выходных — с раннего утра и до позднего вечера. Задача, поставленная Максимом Ивановым перед подрядчиком, — завершить объект к началу осени, чтобы уже 1 сентября жители получили новое общественное пространство.
Дмитрий Демешин и Максим Иванов оценили ход благоустройства дамбы Южного округа в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Дмитрий Демешин и Максим Иванов оценили ход благоустройства дамбы Южного округа в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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«Этот проект жители Южного округа ждали много лет — фактически с 2013 года. Сегодня мы видим, что он не просто сдвинулся с места, а уверенно реализуется. Спасибо нашему депутату Максиму Иванову за то, что взял на себя эту непростую работу, лично сопровождает реализацию проекта и держит каждый этап на контроле. Именно такой подход позволяет соблюдать сроки и качество», — подчеркнул Дмитрий Демешин.
Дмитрий Демешин и Максим Иванов оценили ход благоустройства дамбы Южного округа в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
Дмитрий Демешин и Максим Иванов оценили ход благоустройства дамбы Южного округа в Хабаровске. Фото: Предоставлено пресс-службой ХРО «Единая Россия».
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Максим Иванов, в свою очередь, отметил, что стройка идет в установленных сроках: «Для меня принципиально важно выполнить все обязательства перед людьми. Поэтому практически каждую неделю мы вместе с подрядчиком выезжаем на объект, контролируем сроки и качество. Видим хороший темп работ и рассчитываем, что уже 1 сентября жители смогут выйти на новую набережную».
Дамба Южного округа станет частью единой набережной Хабаровска. Её протяжённость составляет 5,4 километра, а в перспективе после строительства моста, который соединит её с основной набережной, общая длина достигнет 10 километров — это будет самая протяжённая набережная на Дальнем Востоке.
На территории появятся пешеходные и велосипедные зоны, беговые дорожки с полиуретановым покрытием, детские и спортивные площадки, зоны отдыха с качелями и скамейками, а также павильоны для проведения мероприятий. Уже ведётся работа над «Садом камней» с высадкой цветущих деревьев — луизеании, которую в народе называют сакурой.
Кроме того, по поручению губернатора на дамбе ежегодно будут появляться новые муралы -студенты и художники украсят её монументальными арт-объектами.