Какие квартиры чаще всего выбирают семьи в Хабаровске — рассказали эксперты

— Мы видим, что запрос покупателей меняется. Если раньше внимание концентрировалось преимущественно на стоимости квартиры, то сегодня семьи оценивают весь жилой комплекс: планировки, благоустройство, безопасность, инфраструктуру и качество общественных пространств. Поэтому при проектировании мы стремимся создавать не просто дома, а комфортную среду, где будет удобно жить людям разных поколений. Такой подход становится одним из главных факторов выбора жилья, — отметила коммерческий директор UNIKEY Юлия Ружицкая.