Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом текущего чемпионата мира по футболу.
Ее следующим соперником будет команда Аргентины. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии.
Матчи пройдут с 9 по 12 июля по московскому времени.
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