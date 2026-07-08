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Определились все четвертьфиналисты чемпионата мира по футболу

Последним участником ¼ финала стала сборная Швейцарии.

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Сборная Швейцарии стала последним четвертьфиналистом текущего чемпионата мира по футболу.

Ее следующим соперником будет команда Аргентины. Также на этой стадии между собой сыграют сборные Франции и Марокко, Испании и Бельгии, Англии и Норвегии.

Матчи пройдут с 9 по 12 июля по московскому времени.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В нем впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем мирового первенства является сборная Аргентины.

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