Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минпросвещения объяснили отмену домашних заданий в первом классе

Адамовская: первоклассники могут закреплять материал дома в игровой форме.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Обучение в первом классе без домашних заданий направлено на создание более комфортных и безопасных условий образовательного процесса, при этом дети совместно с родителями могут закреплять пройденный материал дома в игровой форме, рассказала РИА Новости эксперт Минпросвещения России, ученый секретарь Института развития, здоровья и адаптации ребенка Оксана Адамовская.

Ранее Минпросвещения России сообщило, что домашние задания будут отменены для первоклассников в школах с начала следующего (2026/27) учебного года.

«Отсутствие домашних заданий в первом классе направлено на создание более комфортных и безопасных условий для обучения на одном из важных этапов школьной жизни. При этом важно не путать полное отсутствие заданий с возможностью закреплять материал дома в процессе совместной деятельности и игры, ориентированных на поддержание познавательного интереса у ребенка и исключающих оценочные процедуры», — сказала Адамовская.

Она отметила, что отсутствие домашних заданий в первом классе имеет не только организационно-педагогическое, но и физиолого-гигиеническое обоснование.

Так, с позиций возрастной физиологии и психологии первый класс — это период интенсивной адаптации, связанной с напряжением ключевых регуляторных систем. Результаты исследований института показывают, что у значительной части первоклассников в течение всего учебного года сохраняется существенное функциональное напряжение и повышенный уровень утомления.

«В этих условиях домашняя учебная нагрузка выступает дополнительным стрессогенным фактором, способным существенно снизить адаптационный ресурс и повысить риск дезадаптации», — заключила эксперт.