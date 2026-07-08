В Минпросвещения объяснили отмену домашних заданий в первом классе

«Отсутствие домашних заданий в первом классе направлено на создание более комфортных и безопасных условий для обучения на одном из важных этапов школьной жизни. При этом важно не путать полное отсутствие заданий с возможностью закреплять материал дома в процессе совместной деятельности и игры, ориентированных на поддержание познавательного интереса у ребенка и исключающих оценочные процедуры», — сказала Адамовская.