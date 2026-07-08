В Госдуме призвали ввести выплаты за 5 и 10 лет брака

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Семьям необходимо выплачивать по 5 и 10 тыс. рублей за 5 и 10 лет в браке. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
Он напомнил, что в ряде регионов России в честь 8 июля, когда отмечается День семьи, любви и верности, установлены выплаты за долгий брак.
«Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи. Хотя бы давайте символически, 5 лет брака — 5 тысяч рублей получили. Причем не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает», — сказал депутат.
По его словам, также необходимо проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной к 8 июля.