Джокович повторил рекорд Надаля и Федерера на турнире Большого шлема

По числу побед в одиночном разряде на Уимблдоне Федерер сохраняет лидерство, одержав восемь побед. Джокович занимает второе место с семью титулами, разделяя его с Питером Сампрасом из США и британцем Уильямом Реншоу. Серб также лидирует по количеству победных матчей (107) и сыгранных встреч (120) на Уимблдоне.