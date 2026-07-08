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Джокович повторил рекорд Надаля и Федерера на турнире Большого шлема

Джокович стал третьим теннисистом, который 15 раз дошел до полуфинала Уимблдона.

Источник: Аргументы и факты

Сербский теннисист Новак Джокович вошел в историю, став третьим спортсменом, сумевшим 15 раз достигнуть полуфинала на одном из турниров Большого шлема. Достижение было зафиксировано на Уимблдоне.

Ранее подобное достижение демонстрировали испанец Рафаэль Надаль на Открытом чемпионате Франции и швейцарец Роджер Федерер на Открытом чемпионате Австралии.

По числу побед в одиночном разряде на Уимблдоне Федерер сохраняет лидерство, одержав восемь побед. Джокович занимает второе место с семью титулами, разделяя его с Питером Сампрасом из США и британцем Уильямом Реншоу. Серб также лидирует по количеству победных матчей (107) и сыгранных встреч (120) на Уимблдоне.

Новаку Джоковичу 39 лет, он занимает восьмую позицию в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что впервые с 2019 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Уимблдона.

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