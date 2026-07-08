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NBC: удары США по Ирану стали более масштабными, чем предыдущие

Новые удары Соединённых Штатов по территории Ирана стали более масштабными, чем предыдущие, при это США рассчитывают на переговоры, сообщает NBC.

Источник: Аргументы и факты

Новые удары Соединённых Штатов по территории Ирана стали более масштабными, чем предыдущие, сообщает NBC.

Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника в Белом доме.

«Чиновник описал военные удары США по Ирану как более масштабные, чем предыдущие ответные удары США по Исламской Республике», — говорится в сообщении.

По словам источника, удары нанесли самолёты ВВС и тактические самолёты ВМС.

Кроме того, в материале CNN сказано, что в Белом доме назвали эти удары «наказанием».

По данным The Wall Street Journal, США, несмотря на удары по объектам на территории Ирана, рассчитывают продолжить переговоры.

Напомним, в Пентагоне заявили, что военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. В CENTCOM уточнили, что речь идёт об ответе на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм.

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