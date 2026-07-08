39-летний Джокович побил рекорд и вышел в полуфинал Уимблдона

Для 39-летнего серба этот выход в полуфинал стал уже восьмым подряд. Последний раз Джокович спотыкался на этой стадии в 2017 году, когда снялся с матча против Томаша Бердыха. С тех пор он четырежды выигрывал Уимблдон (2018, 2019, 2021, 2022), дважды проигрывал в финале (2023, 2024) и один раз уступал в полуфинале (2025).