39-летний Джокович побил рекорд и вышел в полуфинал Уимблдона

Новак Джокович пробился в полуфинал Уимблдона, одержав волевую победу над третьей ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом. Матч завершился со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) и стал самым продолжительным четвертьфиналом в истории турнира — теннисисты провели на корте 5 часов 15 минут.
Для 39-летнего серба этот выход в полуфинал стал уже восьмым подряд. Последний раз Джокович спотыкался на этой стадии в 2017 году, когда снялся с матча против Томаша Бердыха. С тех пор он четырежды выигрывал Уимблдон (2018, 2019, 2021, 2022), дважды проигрывал в финале (2023, 2024) и один раз уступал в полуфинале (2025).
Этот полуфинал стал для Джоковича 120-м матчем на Уимблдоне в мужском одиночном разряде — абсолютный рекорд Открытой эры. Кроме того, серб вышел в единоличные лидеры по количеству пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема». Для него это 50-й подобный поединок, и теперь он опережает Стэна Вавринку, с которым ранее делил первое место.
В полуфинале Джокович встретится с действующим чемпионом — итальянцем Янником Синнером, который посеян под первым номером. Уимблдон с призовым фондом £64,2 млн завершится 12 июля. На счету Джоковича 101 титул в одиночном разряде, 24 победы на «Больших шлемах», а также золото и бронза Олимпийских игр (2024 и 2008 соответственно). Сейчас он занимает восьмую строчку в рейтинге ATP.
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