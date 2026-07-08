Назван регион, где больше всего увеличилась средняя зарплата

В пятерку регионов по темпам роста зарплат также вошли Хабаровский край, где жители в среднем стали получать 112,4 тысячи рублей, что на 21,5 тысячи больше уровня годом ранее, а также Камчатка с ростом зарплат на 20 тысяч рублей, до 159,8 тысячи рублей.