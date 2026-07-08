Амурск расширяет сеть безбарьерных маршрутов

В городе уже завершены проекты по обустройству набережной, сквера «Звездный», территории за «Икаром», а также пешеходных зон на проспекте Победы и у здания ЗАГСа. На всех объектах оборудованы пандусные съезды, установлены опорные поручни и тактильные указатели.