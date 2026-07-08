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Амурск расширяет сеть безбарьерных маршрутов

Благоустройство ведётся с учётом доступной среды.

Источник: Хабаровский край сегодня

Амурск становится городом, доступным для маломобильных граждан. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в текущем году ведется благоустройство нескольких объектов с учетом требований к безбарьерной среде.

В городе уже завершены проекты по обустройству набережной, сквера «Звездный», территории за «Икаром», а также пешеходных зон на проспекте Победы и у здания ЗАГСа. На всех объектах оборудованы пандусные съезды, установлены опорные поручни и тактильные указатели.

В этом году продолжаются работы на переходной зоне от транспортной развязки «Кольцо» до стоматологии. В рамках проекта предусмотрены укладка нового асфальтного покрытия, восстановление лестничных маршей, модернизация освещения, установка остановочных павильонов и зон отдыха. Для маломобильных горожан здесь обустроят пандусы, тактильную плитку и перила.

Кроме того, идет реализация сквера «Молодежный», где также обеспечат беспрепятственный доступ ко всем функциональным зонам и установят тактильные покрытия.

— Все мероприятия направлены на создание комфортной и инклюзивной городской среды, удобной для передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, пожилых граждан и родителей с детскими колясками, — подчеркнули в администрации Амурска.