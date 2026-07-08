В Хабаровске за 338 кг икры осетровых пять человек получили реальные сроки

По данным официального канала прокуратуры Хабаровского края, судебная коллегия по уголовным делам Хабаровского краевого суда изменила приговор в отношении пяти лиц, причастных к незаконному обороту особо ценных водных биоресурсов. Первоначально Железнодорожный районный суд г. Хабаровска в марте текущего года назначил участникам группы условное лишение свободы на 5 лет 6 месяцев с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.