Врач Лавренова предупредила, что кондиционер способен обездвижить половину лица

Лицевой нерв почти никогда не болит. Но если он сдаёт, вы это сразу видите в зеркале. Перестаёт двигаться половина лица: глаз плохо закрывается, уголок рта провисает, при питье может вытекать вода. Выглядит это как застывшая маска или гримаса. Если вы заметили, что лицо стало несимметричным, правило только одно: немедленно к неврологу. Дело не только в косметическом дефекте (хотя чем быстрее начать лечение, тем выше шансы восстановиться без следа), но и в том, чтобы исключить инсульт. За «перекосом» может скрываться состояние, опасное для жизни.