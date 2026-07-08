В ГД рассказали, как использовать маткапитал сразу после рождения ребенка

По его словам, другие направления использования маткапитала сразу — оплата детского сада и ежемесячная выплата для семей с невысоким доходом. Он добавил, что выплата назначается на любого ребенка в семье, которому не исполнилось трех лет, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения. При этом, подчеркнул он, выплата назначается на 12 месяцев, после чего нужно подать заявление заново.