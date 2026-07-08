Россиянам увеличат накопительные пенсии с 1 августа

Накопительные пенсии россиян с 1 августа будут пересчитаны с учетом результатов инвестирования пенсионных накоплений. Об этом сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина.
«Августовская прибавка к накопительным пенсиям [составит] 17,3%. А для тех, кто откладывал добровольно — через софинансирование, материнский капитал или самостоятельно вне программы софинансирования, — 19,3%», — сказала она для ТАСС.
Стенякина отметила, что перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Для получения увеличенной выплаты гражданам не потребуется подавать дополнительные заявления.
Ранее KP.RU сообщал, что за год средняя пенсия россиян выросла почти на 2 тысячи рублей. По данным Соцфонда, на 1 мая 2026 года средняя выплата у работающих и неработающих граждан составила 25 399 рублей. Лидером по размеру пенсий стал Чукотский автономный округ.