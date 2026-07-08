Швейцария обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ впервые за 72 года

Швейцарцы вышли в четвертьфинал мирового первенства в четвёртый раз за всю историю. Предыдущий такой успех случился 72 года назад. Команда играла на этой стадии турниров 1934, 1938 и 1954 годов. Тогда швейцарцы дальше не проходили. На трёх последних чемпионатах мира они завершали борьбу именно на этапе ⅛ финала. Теперь они преодолели этот барьер.