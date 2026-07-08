Швейцария обыграла Колумбию и вышла в четвертьфинал ЧМ впервые за 72 года

На скамейке запасных колумбийцев сидел нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Форвард получил травму в предыдущей игре и выбыл до конца турнира. Швейцарскую команду возглавляет Мурат Якин. Он ранее тренировал московский «Спартак».
Швейцарцы вышли в четвертьфинал мирового первенства в четвёртый раз за всю историю. Предыдущий такой успех случился 72 года назад. Команда играла на этой стадии турниров 1934, 1938 и 1954 годов. Тогда швейцарцы дальше не проходили. На трёх последних чемпионатах мира они завершали борьбу именно на этапе ⅛ финала. Теперь они преодолели этот барьер.
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