Эксперт Балынин: средняя пенсия в РФ в 2028 году превысит 31 тыс. рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средний размер пенсионного обеспечения в России превысит 31 тыс. рублей уже в 2028 году за счет индексаций. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Средний размер страховой пенсии по старости в 2028 году превысит 31 тыс. рублей. Я могу с уверенностью сказать о том, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в ближайшие годы не только в номинальном, но и реальном выражении, т.е. выше инфляции», — сказал Балынин.
По его словам, индексация страховых пенсий ожидается в 2027—2028 годах, она будет проходить в два этапа — зимой и весной.
Как уточнил эксперт, 1 февраля 2027 года пенсии проиндексируют на 4%, 1 апреля — еще на 3,4%, весной 2028 года — на 3,8%. Таким образом, ожидается, что страховые пенсии в 2027 году на 7,5%, а в 2028 — на 8%.
«Более того, для тех пенсионеров, которые работают в 2026 году, будет третье увеличение страховых пенсий — в августе 2027 года с учетом набранных в текущем году ИПК. Важно напомнить, что они начисляются только при официальной занятости», — сказал Балынин.
Как пояснил эксперт, если пенсионер продолжает трудиться, то ежегодно в августе ему будут делать перерасчет пенсии за предыдущий год работы. Например, в августе 2027 года будет учтен период трудовой деятельности работающего пенсионера за весь 2026 год.
Средний размер пенсии в РФ по данным за май 2026 года составляет 25 399 рублей.