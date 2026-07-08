Эксперт Балынин: средняя пенсия в РФ в 2028 году превысит 31 тыс. рублей

«Средний размер страховой пенсии по старости в 2028 году превысит 31 тыс. рублей. Я могу с уверенностью сказать о том, что страховые пенсии продолжат увеличиваться в ближайшие годы не только в номинальном, но и реальном выражении, т.е. выше инфляции», — сказал Балынин.