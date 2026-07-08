Суд встал на сторону обманутых дольщиков в споре с застройщиком Волгограда

В Городищенском районе прокуратура помогла многодетной семье взыскать стоимость выкупленной квартиры и неустройку с застройщика, который оставил людей без жилья. Подробностями дела поделились в пресс-службе ведомства в Волгоградской области.
Еще в 2016 году многодетные родители заплатили почти миллион рублей за 30-метровую квартиру в строящемся доме микрорайона Разгуляевка поселка Городище. Однако закончить долевое строительство застройщик не смог и его обязательства перешли к другой компании, которая смогла закончить возведение дома только в 2020 году. Тогда же его сдали в эксплуатацию, однако квартира многодетной семьи оказалась продана другой женщине, которую суд впоследствии признал добросовестным покупателем.
Устав искать правду, обманутые дольщики обратились в прокуратуру, которая по итогам ведомственной проверки обнаружила нарушение жилищных прав семьи. Сотрудники ведомства вышли в суд с иском о взыскании в пользу пострадавших стоимости квартиры — 984 500 рублей, а также неустойки — больше 500 тысяч рублей. Суд эти требования удовлетворил.
В Ольховском районе участнику спецоперации ранее тоже пришлось прибегать к помощи прокуратуры, чтобы восстановить свое право на получение жилья.