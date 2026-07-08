Суд встал на сторону обманутых дольщиков в споре с застройщиком Волгограда

Еще в 2016 году многодетные родители заплатили почти миллион рублей за 30-метровую квартиру в строящемся доме микрорайона Разгуляевка поселка Городище. Однако закончить долевое строительство застройщик не смог и его обязательства перешли к другой компании, которая смогла закончить возведение дома только в 2020 году. Тогда же его сдали в эксплуатацию, однако квартира многодетной семьи оказалась продана другой женщине, которую суд впоследствии признал добросовестным покупателем.