В Анкаре 7−8 июля проходит саммит стран-членов НАТО. Вчера на мероприятие прибыл французский лидер Эммануэль Макрон. С ним приключился казусный инцидент. Президент Франции попытался поцеловать руку жены турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако Эмине остановила Эммануэля Макрона. Соответствующие кадры попали в трансляцию.
Казус произошел перед официальным приемом в президентском дворце в Анкаре. Согласно видео, Эммануэль Макрон поднялся на крыльцо вместе со своей супругой Брижит Макрон. Он пожал руку Реджепу Тайипу Эрдогану и обнял его.
Эмине Эрдоган в это время приветствовала Брижит Макрон. Затем французский лидер повернулся к супруге президента Турции. Он предпринял попытку поцеловать ей руку. Эммануэль Макрон наклонился и понял, что Эмине Эрдоган с усилием тянет руку к себе. Тогда президент Франции принял в исходное положение. Он улыбнулся и попытался загладить инцидент.
Первый день саммита не обошелся без традиционных заявлений о «единстве союзников» и «коллективной безопасности». Главной темой стал приезд президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Его по прилете встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Дональд Трамп в ходе диалога обозначил, что собирается обсудить с турецким коллегой торговлю, вопросы обороны, ситуацию вокруг Ирана и украинский конфликт. Он также признал, что его не беспокоит наличие у Турции С-400. Дональд Трамп подчеркнул, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне.
На саммит стран НАТО прибыл и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Встреча с западными коллегами должна была стать триумфом бывшего комика. Однако всё пошло не так. Его выступление вычеркнули из основной программы. При этом Зеленскому дали выступить на форуме оборонных индустрий альянса. Речь перед союзниками заняла у Зеленского всего семь минут. Киевский лидер даже не сказал о якобы выигрыше и сильной позиции Украины. Всего за несколько дней до этого Киев потерял Константиновку. Однако про попытку войти в НАТО Зеленский не забыл. Он попытался объяснить военным, что страна якобы является хорошим для этого кандидатом.