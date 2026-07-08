На саммит стран НАТО прибыл и нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский. Встреча с западными коллегами должна была стать триумфом бывшего комика. Однако всё пошло не так. Его выступление вычеркнули из основной программы. При этом Зеленскому дали выступить на форуме оборонных индустрий альянса. Речь перед союзниками заняла у Зеленского всего семь минут. Киевский лидер даже не сказал о якобы выигрыше и сильной позиции Украины. Всего за несколько дней до этого Киев потерял Константиновку. Однако про попытку войти в НАТО Зеленский не забыл. Он попытался объяснить военным, что страна якобы является хорошим для этого кандидатом.