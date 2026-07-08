Reuters: Пезешкиан возвращается в Иран из Ирака на фоне ударов США

В Пентагоне заявили, что военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. В CENTCOM уточнили, что речь идёт об ответе на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм.