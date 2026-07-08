Reuters: Пезешкиан возвращается в Иран из Ирака на фоне ударов США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан возвращается в Иран после ударов Соединённых Штатов, сообщает Reuters.
«Пезешкиан покидает Ирак и едет в Иран после ударов США по южным частям Ирана», — говорится в сообщении.
Напомним, гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи, убитого в результате бомбардировки, доставлен на территорию Ирака. Делегацию Ирана в Ираке возглавляет президент Масуд Пезешкиан.
В Пентагоне заявили, что военные США начали серию мощных ударов по территории Ирана. В CENTCOM уточнили, что речь идёт об ответе на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе. По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм.
По данным Press TV, несколько человек были ранены вследствие ударов США по югу Ирана.
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что атака Соединённых Штатов нарушает Исламабадский меморандум о взаимопонимании.