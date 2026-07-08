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Синоптик Макарова не исключила снег на этой неделе в некоторых регионах РФ

Вероятность выпадения снега на неделе не исключена в Норильске, Якутии, на Таймыре и в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Вероятность выпадения снега на неделе не исключена в Норильске, Якутии, на Таймыре и в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

«В районе Норильска есть розовые точки, что может соответствовать снегу», — отметила собеседница агентства.

Мокрый снег в этой части не исключен, добавила Макарова, перечислив также Таймыр, Ямало-Ненецкий автономный округ, Эвенкию и северо-запад Якутии.

Синоптик уточнила, что на этой неделе в Сибири наблюдается похолодание.

Ранее сообщалось, что в июне средняя температура поверхности Мирового океана обновила исторический максимум и достигла, по разным оценкам, от 20,98 до 21 градуса Цельсия.

Некоторые ученые полагают, что нынешний год может войти в число самых жарких за всю историю наблюдений. Потепление обусловлено развитием климатического явления Эль-Ниньо и продолжающимся накоплением парниковых газов в атмосфере.