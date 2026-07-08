В России изменили объем учебной нагрузки для школьников младших классов

Объем учебной нагрузки для учеников младших классов изменится с 1 сентября. Это следует из документа Министерства просвещения России.
Согласно новым требованиям, общий объем аудиторных занятий в начальной школе за четыре года обучения должен составлять от 2966 до 3305 академических часов.
Напомним, с 1 сентября 2026 года для первоклассников отменяются домашние задания. По действующим методичкам, первоклассникам разрешалось задавать уроки на дом, но с условием постепенного введения и ограничением по времени — не более часа.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября в российских школах начнется поэтапное введение курса «Духовно-нравственная культура России». Минпросвещения РФ занимается подготовкой учебных пособий. Курс ДНКР будет введен во втором полугодии 2026/27 учебного года.