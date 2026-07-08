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Сборная Швейцарии впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале ЧМ

Футболисты сборной Швейцарии вышли в четвертьфинал ЧМ впервые за 72 года.

Источник: Аргументы и факты

Футбольная сборная Швейцарии впервые за 72 года сумела выйти в четвертьфинал чемпионата мира, достигнув этой стадии в четвертый раз за всю историю своего участия.

На предыдущих чемпионатах мира в 1934, 1938 и 1954 годах швейцарцы также выходили в четвертьфинал, однако каждый раз их выступление ограничивалось этой стадией. На последних трех мировых первенствах команда неизменно завершала борьбу на стадии ⅛ финала.

Как сообщалось ранее, в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года швейцарцы одержали победу над сборной Колумбии в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения сборной Португалии на чемпионате мира. После финального свистка футболист расплакался, а позже подтвердил, что больше не сыграет на мировом первенстве.