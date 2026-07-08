Сборная Швейцарии впервые за 72 года сыграет в четвертьфинале ЧМ

На предыдущих чемпионатах мира в 1934, 1938 и 1954 годах швейцарцы также выходили в четвертьфинал, однако каждый раз их выступление ограничивалось этой стадией. На последних трех мировых первенствах команда неизменно завершала борьбу на стадии ⅛ финала.